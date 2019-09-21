Спорт

Легенда «Дакара» прибыла на ралли «Псков Ганзейский»

Сегодня, 27 сентября, в областном центре на площади Ленина в 20:45 состоится церемония открытия финального этапа Кубка России по ралли «Псков Ганзейский». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, впервые специально для ралли «Псков Ганзейский» в город прибыла легенда «Дакара» команда «КАМАЗ-мастер».

С 21:30 до 23:00 на площади Ленина и Октябрьской площади проведут городской суперспецучасток «Кубок Княгини Ольги».

Легенда «Дакара» - автомобиль команды «КАМАЗ-мастер» - уже приехал в Псков. Первую секцию ралли он проедет в субботу, 28 сентября. В этот же день с 12:00 до 13:30 в центре города на стоянке туристических автобусов пройдет фотосессия с «КАМАЗ-мастер».

Также в субботу с 12:30 до 15:30 на улице Ленина будет работать единый парк сервиса, с 21:00 до 23:30 в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье» на Зональном шоссе состоятся награждение и концерт кавер-группы «Красивая».

Добавим, что один из пилотов команды «КАМАЗ-мастер» - уроженец Великих Лук Антон Шибалов. В этом году он впервые в своей карьере выиграл международное ралли-рейд «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Подробно с программой, маршрутом и графиком перекрытия дорог можно ознакомиться на официальном сайте федерации автомобильного спорта Псковской области.

Напомним, в связи с проведением в Пскове финального этапа Кубка России по ралли «Псков Ганзейский» в пятницу, 27 сентября, с 20:30 до 22:30 будет временно прекращено движение автотранспорта по площади Ленина, улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова и Ольгинскому мосту.

В качестве объездов определены улицы К. Маркса (движение от железнодорожного вокзала), Труда, Инженерная, Кузнецкая, М. Горького и мост имени 50-летия Октября.