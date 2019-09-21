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Спорт

Первые соревновательные заезды международного ралли «Псков Ганзейский» прошли в центре Пскова

28.09.2019 11:18|ПсковКомментариев: 0

Международное ралли «Псков Ганзейский» — финальный этап Кубка России стартовал в Пскове. Соревнование также носит статус финала чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского» и третьего этапа Кубка Республики Беларусь по ралли-спринту.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, тожественная церемония открытия прошла в Пскове у здания главного корпуса ПсковГУ. От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к спортсменам обратился руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев. «Наша Псковская земля — это не только уникальное историческое культурное наследие, но и выдающиеся спортивные традиции. К ним, безусловно, относится и автоспорт», — отметил он и пожелал гонщикам удачи на трассах.

Спецучасток «Кубок княгини Ольги» участников ждал сразу после старта ралли. Экипажи в полный газ прошли дистанцию от площади Ленина до Октябрьской площади, преодолевая трамплины, совершая различные повороты. Подобные городские ночные спецучастки на этапах Кубка России проводятся довольно редко.

Особый гость церемонии открытия легенда «Дакара» — боевой грузовик команды «КАМАЗ-мастер», который в сопровождении мотоциклистов первым преодолел городской спецучасток.

По информации Федерации автоспорта Псковской области, в ралли примут участие более 60 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Ярославля, Тулы, Дальнего Востока, Московской, Ленинградской и Псковской областей, а также 2 экипажа из Республики Беларусь. Около 50 из них выступят в зачет этапа Кубка России в нескольких классах. В их числе знаменитые гонщики со всей страны, победители и призеры этапов чемпионата и кубка России по ралли.

Главные соревнования международного ралли «Псков Ганзейский» пройдут в субботу и воскресенье на грунтовых дорогах. Самые быстрые экипажи страны и зарубежья за два соревновательных дня преодолеют 347 километров по дорогам Псковского, Печорского и Палкинского районов, 106 из них - это семь скоростных участков. Изюминкой на трассе традиционно станет зрительская зона «Трамплин Лавры» в деревне Лавры Печорского района.

В Пскове на площади Ленина для участников организован Единый Парк Сервиса, что позволит жителям и гостям города увидеть работу профессиональных механиков, за короткое время восстанавливающих поврежденные в гонке спортивные автомобили.

Организаторами ралли «Псков Ганзейский» выступают Министерство спорта Российской Федерации, Российская автомобильная федерация, Администрация Псковской области, администрации города Пскова, Палкинского, Печорского и Псковского районов, Федерация автомобильного спорта Псковской области.

 

Теги: #ралли
Источник: Псковская Лента Новостей
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