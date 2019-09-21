Спорт

Леклер выиграл квалификацию Гран-при России «Формулы-1»

Гонщик Ferrari Шарль Леклер из Монако показал лучший результат в квалификации Гран-при России в Сочи, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1».

Вторым стал британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), третьим – немец Себастьян Феттель (Ferrari), передает «Интерфакс».

Россиянин Даниил Квят (Toro Rosso) из-за проблем с мотором в квалификации участвовать не смог. В основной гонке в воскресенье он стартует в хвосте пелотона.

В настоящее время в чемпионате лидирует Хэмилтон, на счету которого 296 очков. Квят - на 10-м месте, 33 балла.

Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний «Формула-1» предусматривает проведение этапов гонок «Гран-при России» ежегодно с 2014 по 2025 годы.