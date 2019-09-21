Спорт

Мамаев подписал контракт с «Ростовом»

Полузащитник Павел Мамаев заключил соглашение с футбольным клубом «Ростов», передает «Интерфакс». «Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. В нашем клубе Павел будет выступать под десятым номером», - говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

«Павел Мамаев успешно прошел медицинское обследование в "Ростове", для него составлен план индивидуальных тренировок», - говорится в сообщении.

Мамаев - воспитанник московского «Торпедо», здесь же он выступал на взрослом уровне с 2004 по 2007 годы. Следующим шагом в его карьере стал переход в ЦСКА, цвета которого он защищал до 2013 года. Далее была годичная аренда в «Краснодаре», а затем - полноценный контракт в этом клубе. Здесь он играл до тех пор, пока не попал в СИЗО. Сообщалось, что «Краснодар» в его услугах больше не нуждается. Все титулы Мамаев завоевал в состав ЦСКА, выиграв с ним по разу чемпионат России и Суперкубок России, трижды - Кубок России.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил за драки в центре Москвы Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии.

Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина.

17 сентября Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл вышли на свободу из колонии после решения суда об их условно-досрочном освобождении. По сообщению пресс-службы ФК «Краснодар» 20 сентября клуб и Мамаев оформили расторжение контракта по взаимному согласию сторон.