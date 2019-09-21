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Футболисты из Себежа стали победителями регионального этапа акции «Уличный красава»

28.09.2019 23:04|ПсковКомментариев: 0

В Пскове завершился региональный этап всероссийской футбольной акции «Молодежки ОНФ» «Уличный красава». Финальный турнир состоялся 28 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ОНФ, на футбольном поле встретились четыре команды. Они представляли Псковский, Себежский, Гдовский районы и Великие Луки. Эти сборные стали лучшими по итогам муниципального отбора.

Лидирующие позиции заняли футбольные команды из Себежа, Гдова и Середки (Псковский район). Себежские футболисты стали лучшими по итогам турнира. У них было явное преимущество: команда не проиграла ни одной встречи и набрала максимальное количество баллов. Второе место заняла сборная из Гдова. На третьей строчке оказалась команда «Середка» из Псковского района.

Победители регионального этапа акции «Уличный красава» отправятся на межрегиональный этап. Он пройдет в одном из городов Северо-Западного федерального округа в середине октября. Финальные турниры по дворовому футболу состоятся в период с 1 по 3 ноября.

Всего во всероссийской акции «Уличный красава» принимают участие больше 6 тысяч команд из 85 регионов.

Теги: #ОНФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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