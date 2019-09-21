Спорт

Подведены предварительные итоги ралли «Псков Ганзейский»

Федерация автомобильного спорта Псковской области опубликовала предварительные итоги ралли «Псков Ганзейский».

Первое место в абсолютном зачете занял экипаж Mitsubishi Lancer EVO-VII (Дмитрий Воронов, СПб и Кирилл Еникеев, Москва). Второе место у Павла Щербакова и Алексея Горюнова (СПб, Mitsubishi Lancer EVO-IX). Третье - у Артур Мурадян и Павла Челебаева (Ford Fiesta R5).

В зачете 2000Н победу одержал пришел экипаж из Санкт-Петербурга в составе Степана Кондрашова и Алексея Башмакова, вторыми стали Роман Русских из Гатчины и Алексей Курносов из Санкт-Петербурга, третьими - петербуржец Михаил Алексеев и псковичка Юлия Пащинская.

В зачете 1600Н первым финишировали Степан Демьянчук и Дмитрий Иванов (Санкт-Петербург), вторыми - Андрей Коньков и Алексей Будашов (Москва), третьими - Сергей Петров и Алексей Орлов (Санкт-Петербург).

В зачете 1400Н первое место у петербуржцев Павла Козлова и Юрия Куликова (Санкт-Петербург), второе у Ивана Горнова и Кирилла Ясюкова, треть – у Павла Туфрина и Ильи Карпинского.

Самые быстрые экипажи страны и зарубежья за два соревновательных дня преодолели почти 350 километров по дорогам Псковского, Печорского и Палкинского районов, 106 из них - это семь скоростных участков. Изюминкой на трассе традиционно стала зрительская зона «Трамплин Лавры» в деревне Лавры Печорского района.

Всего на участие в ралли заявились более 60 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Уфы, Екатеринбурга, Якутска, Екатеринбурга, Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Ярославля, Смоленска, Нижнего Новгорода, Ижевска, Перми, Минска (Белоруссия).