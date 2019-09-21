Спорт

ФК «Луки-Энергия» в меньшинстве проиграл «Олимпу»

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проиграл на своем поле «Олимпу» (Химки). Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, матч первенства России в зоне «Запад» ПФЛ прошел в субботу, 28 сентября, в Великих Луках на стадионе «Экспресс» и закончился со счетом 0:1.

За 90 минут игры соперники не смогли поразить ворота. Единственный гол футболисты из Подмосковья забили уже в добавленное время, после того как судья - новгородец Алексей Федотов назначил пенальти. Точный удар с 11-метровой отметки нанес Рустам Сосранов.

Отметим, что большую часть матча великолучане провели в меньшинстве. На 17-й минуте за игру руками за пределами штрафной площади был удален вратарь Антон Чернов. После этого место в воротах занял запасной голкипер Артем Загребин.