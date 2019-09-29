Спорт

Псковичи вернулись с призовыми местами с межрегионального турнира по тяжелой атлетике

27 - 29 сентября в поселке Кулотино (Новгородская область) прошел Открытый межрегиональный турнир по тяжелой атлетике памяти тренера В.Б. Сидорова. В турнире приняли спортсмены из Новгородской, Тверской, Псковской областей и Санкт-Петербурга.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной федерации тяжелой атлетики, неплохо выступили на первом старте сезона молодые псковские штангисты из ДЮСШ «Надежда». Алексей Козлов (41 кг) и Кирилл Стыров (45 кг) завоевали вторые места в своем весе. Второй также стала Дарья Ефимова среди девушек 2003 года рождения.

Между тем, Александр Дмитриев из клуба XPRESS стал первым в супертяжелой весовой категории (свыше 109 кг).