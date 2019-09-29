Спорт

В Псковской области определили лучших легкоатлетов

Подведены итоги первенства Псковской области по легкой атлетике среди команд учреждений дополнительного образования спортивной направленности - главных легкоатлетических стартов региона. Ка сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, торжественная церемония награждения прошла в Великих Луках на стадионе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

В этом году в соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов трех возрастных групп: подростковый (2006 - 2007 года рождения), старший юношеский (2002 - 2003 года рождения) и младший юношеский (2004 - 2005 года рождения).

В зависимости от возраста легкоатлеты соревновались сразу в нескольких дисциплинах: беге на дистанциях от 60 до 3 тыс метров, прыжках в длину и высоту, тройном прыжке, толкании ядра, многоборье и эстафете.

Среди городских учреждений дополнительного образования лучшим стала ДООСЦ «Юность» из Пскова. Второе место у ДЮСШ «Атлетика» (Великие Луки). Тройку лидеров замыкает ДЮСШ «Надежда» (Псков).

Среди районных учреждений дополнительного образования в этом году первое место занял Невельский район. Второе место у Великолукского района, третье - у Порховского района.