Спорт

Назван новый чемпион Псковской области по шахматному блицу

Подведены итоги чемпионата области по шахматному блицу, который традиционно прошел на родине выдающегося шахматиста, внесшего значительный вклад в развитие и популяризацию шахмат в России и в мире, первого русского шахматного мастера Александра Петрова в Опочке. В турнире, которому присвоено имя великого русского шахматиста Александра Петрова, и прошедшего с обсчетом международного и российского рейтингов, приняли участие 31 шахматист из городов Пскова и Великие Луки, а также районов Псковской области.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации шахмат, по итогам соревнований, не проиграв ни одной партии и набрав 15 очков из 16 возможных, впервые титул чемпиона области по блицу завоевал один из сильнейших юниоров Псковской области кандидат в мастера спорта России Наум Руденко (Псковский район). Это его второй успех в этом году после победы в чемпионате области 2019 года по классическим шахматам.

Вторым к финишу пришёл известный и сильнейший ветеран Псковских шахмат, великолучанин, кандидат в мастера спорта России Валерий Жихарев, набрав 13 очков. В борьбе за третье место только дополнительным показатели вывели вперед чемпионата юного шахматиста из города Пскова, перворазрядника Алексея Захарова, который набрал 12 очков и был удостоен бронзовой медали Чемпиона области с изображением одного из сильнейших шахматистов мира первой половины XIX века А.Д.Петрова. Вице-президент ФШПО, кандидат в мастера спорта России Максим Трефилов,набрав столько же как и Алексей Захаров 12 очков, занял 4 место.

Впервые торжественное награждение призеров Чемпионата области, а также лауреатов рейтинговых призов прошло перед бронзовым бюстом Первого русского шахматного мастера Александра Петрова, который был торжественно открыт 2 сентября этого года на территории Гимназии носящей его имя. В церемонии награждения приняли участие президент областной Федерации Дмитрий Шахов, директор Гимназии им. А.Д.Петрова Юрий Богашёв и главный судья соревнования Светлана Ханнанова.