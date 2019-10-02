Спорт

«Супер фитнес» открывает танцевальное направление для тех, кто хочет похудеть

Клуб «Супер фитнес» приглашает псковичек на новое направление этой осени - «степ-данс». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, занятия проводятся по понедельникам и средам, в 17 часов.

Это занятие для тех, кто любит танцевальную хореографию. В степ-дансе шаги складываются в танцевальные связки, что поможет вам не только худеть, но и развивать пластику и грациозность.

«Танцевальная степ-аэробика – отличный способ всегда быть в хорошем настроении, а так же оставаться стройной и подтянутой!» - подчеркнули в клубе.

Ведет занятия инструктор клуба Дарья Покрышкина.

Записаться можно по телефону: 56-60-80.

Подробнее читайте также на сайте Псковской Ленте Новостей, на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».