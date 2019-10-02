Спорт

Нереальная жесть - псковский спортсмен Александр Кузьмин поучаствовал в «Гонке героев» в Сочи

Пскович, руководитель региональной общественной спортивной организации PRO SPORT Александр Кузьмин поучаствовал в командной военно-спортивной игре «Гонка героев» в Сочи. Как Псковской Ленте Новостей сообщил сам Александр Кузьмин, игра состоялась 5 октября.

Источник: профиль Александра Кузьмина, в соцсети «ВКонтакте»

«Из 150 участников прибежал 7-м, - отметил Александр Кузьмин. - Я выигрывал кубки мира, чемпионаты России, но это - нереальная жесть! Старт был в подъем километра полтора и с него я вышел вторым, так больше половины дистанции и шел на втором месте! Первые 15 препятствий из 29 пролетел! Для первого раза, говорят, это очень круто, но вот следующее препятствие - «Китайский рукоход» - меня просто убило! Я терпел и только с третьей попытки смог его пройти! Следующие два слитных рукохода - «Волна» и «Качели» - забрали все мои силы! Далее терпел, догонял, но эти два препятствия не дали мне побороться за место в тройке лучших! Для первого раза, считаю, прошел хорошо, но я дисквалифицирован за одно не пройденное с трех попыток препятствие!», - заключил Александр Кузьмин.