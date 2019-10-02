Спорт

В Гдове прошел легкоатлетический пробег «Роща Памяти»

В субботу около 200 атлетов всех возрастов вышли на старты 33-го Гдовского легкоатлетического пробега «Роща Памяти». В программе был не только бег: 25 участников в возрасте от четырех до 67 лет преодолели километр в ходьбе. В этой дисциплине не велся спортивный зачет – так гдовичи и гости района поддержали акцию «Всероссийский день ходьбы», пропагандирующую здоровый образ жизни, сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в социальных сетях.

Фото из группы «Граждане Гдовского края».



Участники забега смогли посоревноваться на дистанциях в 1, 2 и 3 километра.



В социальных сетях участники благодарят организаторов пробега, а также администрацию района за предоставление ценных подарков для победителей.

Фото из группы «Граждане Гдовского края».

«Еще благодарим наших пограничников и "Гдовское райпо" – приготовляемая их совместными усилиями ароматная сытная каша стала "фишкой" всех гдовских соревнований», - пишут участники.