Спорт

Курсант псковской академии ФСИН стал призером чемпионата и первенства Псковской области по лыжным гонкам и кроссу

В спортивно-оздоровительном центре «Юность» Островского района, где тренируются российские лыжники-гонщики и биатлонисты, прошли двухдневные соревнования с участием спортсменов разных возрастных категорий.

В первый день чемпионата 70 спортсменов свободным стилем на лыжероллерах преодолевали дистанцию 10 км. По итогам соревнований курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Никита Михайлов занял почетное третье место, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Во второй день на трассу вышли 80 человек, которые бежали кросс 4 км. В этом состязании Никита Михайлов завоевал серебряную медаль.

Отметим, что курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Никита Михайлов неоднократно одерживал победу на соревнованиях Псковской области по лыжным гонкам, которые проходили в Островском, Невельском и Стругокрасненском районах. В общей копилке наград за 2019 год у Никиты Михайлова – три золотые, серебряная и две бронзовые медали.