Спорт

Подведены итоги фестиваля ВФСК ГТО среди псковских муниципальных и государственных служащих

В субботу, 5 октября, в г. Острове, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» имени В.Н. Пушкарева, состоялся V фестиваль ВФСК ГТО среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по спорту, в фестивале приняли участие 125 человек из 22 муниципалитетов, а также команда администрации Псковской области.

На торжественном открытии фестиваля участников приветствовали глава Островского района Дмитрий Быстров, председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин и депутат Псковского областного Собрания Сергей Быков.

Церемонию открытия украсило массовое выступление учащихся СОШ № 7 и СОШ № 3.

Администрация Островского района радушно встретила участников фестиваля. Несмотря на холодную погоду, замечательный концерт, отличные горячие обеды и буфет в школьной столовой не дали замерзнуть участникам фестиваля.

В составе своих команд в соревнованиях приняли участие главы Печорского и Куньинского районов, депутат Псковского областного Собрания Сергей Быков, заместители глав администраций Невельского, Новосокольнического, Печорского, Псковского, Пушкиногорского районов и городов Псков и Великие Луки.

В программу фестиваля входили 5 нормативов комплекса ГТО.

Общекомандное первенство определялось по 2 группам.

Среди районов третий год подряд, с большим отрывом победила команда Порховского района, набрав 1504 очка. Второе место заняла команда Гдовского района (1293 очка). Кубок за 3 место был вручён команде Печорского района (1244 очка). Специальным кубком «За волю к победе» была отмечена команда Пыталовского района (1222 очка).

Во II группе победителем стала команда администрации области (2629 очков), второе место заняла команда г. Великие Луки (2524 очка), третье место – команда г. Пскова (2127 очков).

Победителями в многоборье по каждой ступени стали:

в VI ступени – Чепелова Александра (администрация области) и Чекановский Максим (Стругокрасненский район);

в VII ступени – Воинова Любовь (Псков) и Лапшин Николай (администрация области);

в VIII ступени – Виткина Ангелина и Быков Сергей (Порховский район)

в IX ступени – Щемелева Ольга (Пыталовский район) и Ранцев Геннадий (Псковский район)