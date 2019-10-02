Спорт

Псковские боксеры заняли призовые места в межрегиональном турнире

С 4 по 6 октября 23 псковских боксера представляли город на соревнованиях XXI межрегионального турнира по боксу памяти В.М. Нестерова и Ю.Е. Серебрякова, который проходил в городе Дно. Всего к участию в соревнованиях были допущены 84 спортсмена из 13-ти городов Псковской, Мурманской, Ленинградской областей и города Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Псковичи показали хорошую технико-тактическую подготовку и заняли 9 первых и 5 вторых мест. Тренерами спортсменов выступают Вячеслав и Александр Ярулины, Вадим Голик, Андрей Гордей, Алексей Кругликов.

1 место заняли:

- Алексей Елисеев, весовая категория до 34 кг (юноши 2007-2008 года рождения);

- Никита Алексеев, весовая категория до 56 кг (юноши 2007-2008 года рождения);

- Антон Коношенко, весовая категория до 50 кг (юноши 2005-2006 года рождения);

- Дмитрий Азиков, весовая категория до 60 кг (юноши 2005-2006 года рождения);

- Федор Осипов, весовая категория до 66 кг (юноши 2005-2006 года рождения);

- Иван Тимофеев, весовая категория до 50 кг (юноши 2003-2004 года рождения);

- Сергей Клешков, весовая категория до 57 кг (юноши 2003-2004 года рождения);

- Григорий Зубков, весовая категория до 60 кг (юноши 2003-2004 года рождения);

- Вадим Иванов, весовая категория до 66 кг (юноши 2003-2004 года рождения).

2 место заняли:

- Кирилл Кукушкин, весовая категория до 26 кг (юноши 2009-2010 года рождения);

- Даниил Миронов, весовая категория до 34 кг (юноши 2007-2008 года рождения);

- Михаил Климов, весовая категория до 76 кг (юноши 2005-2006 года рождения);

- Максим Богов, весовая категория до 66 кг (юноши 2003-2004 года рождения);

- Павел Ефимов, весовая категория до 75 кг (юниоры 2001-2002 года рождения).