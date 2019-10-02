Спорт

Юноши из Моглинской школы стали победителями районных соревнований по волейболу

8 октября состоялись районные соревнования по волейболу среди юношей, обучающихся в школах Псковского района и состоящих в «белом» дивизионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Соревновались школьники из Писковской, Середкинской, Моглинской и Стремуткинской школы в спортивном зале в деревне Соловьи.

По результатам соревнований места распределились следующим образом:

I место – МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа»

II место – МБОУ «Серёдкинская средняя общеобразовательная школа»

III место – МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа»