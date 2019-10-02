Юноши из Моглинской школы стали победителями районных соревнований по волейболу

8 октября состоялись районные соревнования по волейболу среди юношей, обучающихся в школах Псковского района и состоящих в «белом» дивизионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.
Соревновались школьники из Писковской, Середкинской, Моглинской и Стремуткинской школы в спортивном зале в деревне Соловьи.
По результатам соревнований места распределились следующим образом:
I место – МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа»
II место – МБОУ «Серёдкинская средняя общеобразовательная школа»
III место – МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа»