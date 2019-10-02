Спорт

На международном семинаре в Сочи ВЛОА поделилась опытом олимпийского образования

В Сочи - на базе РМОУ - состоялся семинар-совещание представителей региональных олимпийских академий России, олимпийских академий стран СНГ, Балтии и Грузии и представителей Российского международного олимпийского университета (РМОУ). Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской олимпийской академии, семинар проходил с 2 по 5 октября, по инициативе Олимпийского комитета России (ОКР).

«В семинаре приняли участие руководители и представители 10 региональных олимпийских академий России, а также олимпийских академий Латвии, Украины, Таджикистана и Узбекистана. В ходе семинара-совещания обсуждались актуальные вопросы олимпийского движения, олимпийского образования, развития студенческого спорта, деятельности олимпийских академий», - отметили в учреждении.

С докладом «Традиции и инновации в олимпийском образовании (из опыта работы Великолукской олимпийской академии (ВЛОА))» выступил представитель ВЛОА, член комиссии по олимпийскому образованию ОКР Дмитрий Белюков. В своем выступлении он акцентировал внимание на таких формах работы и мероприятиях, как соревнования среди дошкольников «Юные олимпионики», квест-игра «Равнение на олимпийцев», интеллектуальный турнир «Знатоки олимпизма», издание «Олимпийского дневника школьника Псковской области», деятельность Музея спорта и олимпийского движения Псковского края.

В целом, работа ВЛОА получила положительные отзывы участников международного семинара, отдельные формы работы вызвали интерес со стороны российских и иностранных коллег, а также предложения по дальнейшему сотрудничеству.

Напомним, городская общественная организация «Великолукская олимпийская академия» (ВЛОА) была создана в 1994 году. Основная цель деятельности ВЛОА - пропаганда принципов чести и благородства в спорте и жизни, содействие олимпийскому образованию, развитие массового спорта и спорта высших достижений. Президент ВЛОА - Руслан Городничев, доктор биологических наук, профессор, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.