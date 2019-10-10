«Луки-Энергия» завершит первый круг первенства России матчем с «Казанкой»

Футбольный клуб «Луки-Энергия» в субботу, 12 октября, проведет домашний матч 13-го тура первенства России (ПФЛ, зона «Запад»). Соперником великолучан станет «Казанка» - фарм-клуб московского «Локомотива». Встреча на стадионе «Экспресс» начнется в 16.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в великолукском клубе.
Предстоящий поединок станет пятой очной встречей соперников. Только в первом матче 27 июля 2017 года великолучане сумели добыть очко, сыграв дома вничью – 0:0, в остальных трех встречах «Луки-Энергия» уступала сопернику – 1:3, 1:2 и 0:1 соответственно.