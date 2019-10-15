Спорт

В субботу состоится Открытый кубок Псковской области по спортивным танцам

В универсальном спортивном комплексе «Олимп», в предстоящую субботу, 19 октября, состоится Открытый кубок Псковской области по спортивным танцам, сообщил Псковской Ленте Новостей президент по ФТС Владимир Мохов.

Зрителей турнира ждет невероятно красивое зрелище — соревнование танцоров спортивных бальных танцев. На паркет в течение дня выйдут танцоры от четырех лет и до взрослых исполнителей. Среди участников турнира — победители престижных конкурсов и те, кто только-только делает свои первые шаги в танцевальном искусстве.

«Это мероприятие может быть интересно абсолютно всем. Если вы еще только определяетесь, чем заниматься ребенку, то это отличный шанс показать ребенку мир танцев, пообщаться с родителями, чьи дети уже танцуют, узнать новое о танцах и жизни танцоров. Если вы любите красивые шоу, то обязательно нужно приехать на вечернее отделение. Ведь именно там всех зрителей ждет накал борьбы среди спортивных пар - захватывающее зрелище, которое нельзя пропустить!» - уверяет Владимир Мохов.

Турнир начнется с 10 часов, а в 14.00 начнется спорт высших достижений.

Организаторами выступили: Всероссийская федерация танцевального спорта и АРР, комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Псковская областная федерация танцевального спорта, президиум ПО ФТС.