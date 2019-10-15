Спорт

Команда Псковского района приняла участие во Всероссийских соревнованиях среди сельских шахматистов

В Самарской области завершились Всероссийские лично-командные соревнования по шахматам среди обучающихся, проживающих в сельской местности. В турнире приняло участие 37 команд, за которые играли 195 юных шахматистов - 128 юношей и 67 девушек. Псковскую область на этих популярных соревнованиях представляет команда - победительница первенства области среди команд районов, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации шахмат Псковской области.

В 2019 году этой командой стала сборная Псковского района под руководством школьного учителя шахмат - педагога дополнительного образования МБОУ «Стремуткинская СОШ» Светланы Яковлевой. Участие сборной команды Псковского района в этом престижном всероссийском турнире стало возможной благодаря совместной работе Федерации шахмат и администрация Псковского района, которые профинансировали данное мероприятие. Так по решению главы района Натальи Федоровой администрация района выделила финансы на транспортные расходы, а проживание – ФШПО.

В личном первенстве среди юношей до 15 лет хороший результат показал представитель Псковского района Псковской области Александр Николаев, завоевав серебряную медаль. Удачно выступил Александр Николаев и в сеансе одновременной игры с международным мастером Алексеем Мокшановым, завершив свою партию вничью.

Другие участники сборной Псковского района Камилов Рустам, Титов Георгий и Арина Иванова, хотя и не попали в призеры соревнований, но смогли значительно улучшить свои показатели российского рейтинга и выполнили нормы спортивных разрядов.

По итогам соревнований, лучшей, набрав 25,5 очков, стала команда Чишминского района Республики Башкортостан. На полтора очка отстали шахматисты Волжского района Самарской области и Увинского района Удмуртской Республики. По дополнительному коэффициенту (сумма мест, занятых участниками команды) второй стала команда Волжского района Самарской области. Команда Псковского района заняла 14 место, значительно улучшив показатели от своего 29 стартового места.