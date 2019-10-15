Спорт

Псковские пловцы завоевали награды на чемпионате и первенстве СЗФО

Псковские пловцы вернулись с чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по плаванию. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, соревнования проходили с 8 по 11 октября в Республике Коми, в Сыктывкаре.

Источник: pixabay.com

«В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из Мурманской, Архангельской, Псковской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской областей, Республик Карелии и Коми. Псковский регион представляли 12 воспитанников СДЮСШОР по плаванию «Барс» и Центра спортивной подготовки Псковской области», - отметили в пресс-службе.

В соревнованиях приняли участие мужчины, женщины, юноши (15-16 лет) и девушки (13-14 лет), а также юниоры (17-18 лет и 15-17 лет), прошедшие отбор на первенствах субъектов Российской Федерации или других официальных соревнованиях в регионах. На всех дистанциях программы соревнований проводились финальные заплывы.

Также в ведомстве добавили, что, по итогам состязаний, серебряными призерами чемпионата стали мастера спорта России Андрей Селягин, на дистанции 200 метров на спине, и Варвара Степанова, на дистанции 50 метров брассом. Две бронзовые медали завоевал кандидат в мастера спорта Станислав Домиенко на дистанциях 50 метров и 200 метров брассом. По одной «бронзе» Чемпионата - у мастеров спорта России Лины Салиховой (50 метров - брасс), Варвары Степановой (100 м брасс) и кандидата в мастера спорта Каролины Мордовцевой (200 метров - на спине).

В первенстве СЗФО по плаванию кандидат в мастера спорта Татьяна Степанова получила 3 золотых и одну серебряную медаль, мастера спорта России Варвара Степанова и Андрей Селягин- по 2 золотых и одной серебряной медали, кандидат в мастера спорта Станислав Домиенко - 2 золотых медали. Замыкают список медалистов Первенства кандидат в мастера спорта Каролина Мордовцева (одна серебряная и одна бронзовая медаль), мастер спорта России Лина Салихова (одно «серебро») и кандидат в мастера спорта Станислав Степанов (одна серебряная медаль).

«Для спортсменов эти старты очень важны. Они входят в число отборочных соревнований на Чемпионат России по плаванию, который пройдет с 5 по 10 ноября в Казани, и на всероссийские соревнования «Резерв России», которые состоятся 26 - 30 ноября в Саранске», - отметили в школе «Барс».

Организаторами чемпионата и первенства СЗФО выступили Министерство спорта России и Всероссийская федерация плавания, а также органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта и Федерация плавания Республики Коми.