Спорт

В Ваулиных Горах пройдут соревнования по мотокроссу на кубок губернатора Псковской области

Второй этап чемпионата и первенства по мотокроссу на кубок губернатора Псковской области пройдет сегодня, 20 октября, в Ваулиных Горах. Торжественное открытие соревнований состоится в полдень, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Планируется участие более 100 спортсменов из Прибалтики, Беларуси, Московской, Ленинградской, Новгородской и Смоленской областей. Они будут выступать в восьми категориях соревнований: мотоциклы с объемом двигателя 50, 65, 85 и 125 куб. см, «Ветераны» (спортсмены от 45 до 52 лет), любители «А» и «B» (начинающие спортсмены без разряда) и «Open» (профессиональные спортсмены).

Отметим, что регистрация участников и техосмотр мотоциклов начались в 8.00, а с 9.45 запланированы тренировки и пробные старты по категориям.

Спортсменам предстоит выступать на песчаной трассе протяженностью в 1 тыс 750 метров. Первая серия заездов продлится с 12.20 до 15.30, после чего предусмотрен технический перерыв на 15 минут. Вторая серия заездов запланирована до семи вечера. Закрытие соревнований и чествование победителей состоится в 19.20.

Вход на мероприятие свободный.

Мотокросс пройдет при поддержке комитета по спорту Псковской области, регионального отделения ДОСААФ России, администрации города Пскова, Федерации мотоциклетного спорта Псковской области и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.