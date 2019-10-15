Спорт

«Псков-747» откроет второй круг первенства ПФЛ матчем с «Велесом» в Москве

Псковский футбольный клуб откроет второй круг Олимп-Первенства ПФЛ среди команд группы «Запад» сезона-2019/20 гостевым матчем против московского «Велеса» сегодня, 18 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной Федерации футбола.

На столичном стадионе «Спартаковец имени Н.П. Старостина» сине-белые постараются прервать трехматчевую серию неудач. Матч 14-го тура между командами «Велес» – «Псков-747» начнется в 15.00.



Соперники уже встречались в текущем Первенстве. В матче первого круга в Пскове хозяева одержали вверх над гостями из столицы со счетом 2:0 (дубль оформил Почипов).



Всего в Первенствах России «Велес» – «Псков-747» встречались 5 раз. Псковичи отпраздновали успех в двух матчах, и три раза фортуна улыбалась футболистам «Велеса». Разница мячей 10-7, перевес на стороне «Велеса».



На данный момент «Велес» имеет в своем активе 27 очков и занимает 2-ю строчку в турнирной таблице (отставая на 1 очко от «Зенита-2»), а команда Игоря Васильева с 18-ю очками находится на 8-й позиции.



Матч доверено обслуживать судейской бригаде во главе с Константином Аверьяновым из Санкт-Петербурга.