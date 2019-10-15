Спорт

«Псков-747» потерпел одно из крупнейших поражений в истории клуба

Псковский футбольный клуб провел очередной матч первенства России в зоне «Запад» ПФЛ. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, накануне подопечные главного тренера Игоря Васильева встречались в гостях с московским «Велесом».

Счет поединка – 6:0 в пользу хозяев.

По два мяча в составе «Велеса» забили Никита Дубчак, Алексей Баев и Диего Малания.

Таким образом, в первом матче второго круга псковичи не смогли прервать серию неудач. Более того, это поражение стало одним из крупнейших в истории клуба.

По итогам первого круга «Псков-747» занимал 8-е место. В активе команды 18 очков.