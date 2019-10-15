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250 школьников примут участие в Спартакиаде УМВД России по Псковской области «Твой выбор»

19.10.2019 15:25|ПсковКомментариев: 0

250 школьникам региона предстоит побороться за звание лучшей команды Спартакиады «Твой выбор». Ее инициатор - УМВД России по Псковской области. Начинание сотрудников органов внутренних дел поддержали в региональном комитете по образованию, комитете по спорту Псковской области, а также детский омбудсмен Наталия Соколова и студенты Псковского государственного университета.

Главная цель соревнований - привить молодежи любовь к спорту, физнагрузкам и здоровому образу жизни. В Спартакиаде принимают участие школьники от 14 до 17 лет, а также подростки, находящиеся в конфликте с законом и воспитанники Центров помощи детям Псковской области. Всего пройдет два отборочных этапа: в октябре-ноябре - зональный этап, а финал соревнований и определение победителей состоится в декабре 2019 года.

С приветственным словом к командам-участникам обратился начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин: «Ваша жизнь - это всегда выбор. Для ваших родителей, педагогов, взрослых важно, чтобы вы сделали его правильно. А спорт и здоровый образ жизни - это всегда верная дорога. Поэтому в нашей Спартакиаде не будет проигравших, вы все победители - вы сделали самый сложный, первый, шаг к успешному будущему!».

В городском этапе Спартакиады приняли участие команды из Пскова, Псковского, Печорского и Палкинского районов. Ребята проявили себя в нескольких спортивных дисциплинах: стритболе, мини-футболе и настольном теннисе.

Следующий отборочный этап соревнований «Твой выбор» пройдет 25 октября в Великих Луках. Там соберутся команды из города и Великолукского района, а также подростки из Куньи и Невеля.

Теги: #умвд россии по псковской области #спорт #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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