Спорт

День открытых дверей пройдет 22 октября в новом воркаут центре на Рижском, 16

Новый воркаут центр открывается в Пскове. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей лидер спортивного движения «Street Workout» Виталий Дидыч. Новый центр располагается на площадке спортивного клуба «Супер-Фитнес» (Рижский проспект, 16, 4 этаж, имеется лифт).

В рамках этого события 22 октября в 16.00 в зале пройдет День открытых дверей, где все желающие смогут попробовать свои силы в этом спортивном направлении, узнать о тренировках и программе занятий.



Тренировки будут проходить для различных возрастных групп мужчин и женщин.

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