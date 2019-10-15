Спорт

«Зенит» разгромил «Ростов» - 6:1

Петербургский «Зенит» разгромил ФК «Ростов» в матче 13 тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 6:1, передает «Интерфакс».

В составе «Зенита» хет-триком отметился Артем Дзюба на 14-й, 20-й и 80-й минутах матча, еще по голу на счету Сердара Азмуна на 44-й минуте, Вячеслава Караваева на 61-й минуте, и Вилмара Барриоса на 92-й минуте матча. «Ростов» ответил голом Романа Еременко на 83-й минуте.

По итогам матча «Зенит» закрепился на втором месте, уступая лидеру чемпионата «Локомотиву» только по разнице мячей, «Ростов» остался на четвертой строчке турнирной таблицы.

Следующий матч «Зенит» проведет в гостях с «Крыльями Советов», «Ростов» - дома с ФК «Сочи».