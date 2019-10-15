Спорт

«Темная сторона»: Псковичи приняли участие в вечернем велоспринте по Корытовскому лесу

Велогонка «Темная сторона» состоялась вечером 19 октября в Корытовском лесопарке. Как сообщил Псковской Ленте Новостей активист соощества «ВелоПсков» Алексей Захаренков, в вечернем велоспринте на 5 км приняли участие более 20 человек. По условиям гонки каждый участник был в шлеме и имел при себе фонарик. Неприметные повороты трассы организаторы заранее пометили сигнальной лентой и световозвращающими маркерами.

«Этот год стал для любительской велогонки особенным, Юрий Великанов и Сергей Мелихов потрудились с разведкой уже подзаросших тропинок на территории привычного лесопарка в Корытово, новшества восприняты регулярными участниками с энтузиазмом. Из года в год мероприятие собирает 25-30 участников, не каждый решится ночью в лес в одиночку рвануть на велосипеде. Кто едет "на результат", уже знают, что первый шаг к победе – участие, а второй в таких условиях – хороший фонарь», - отметил Алексей Захаренков.

Участники со спортивной жилкой к мероприятию готовились заранее:прикатывали отдельные участки, заучивали дистанцию. «Когда пульс зашкаливает, голова начинает соображать похуже, а атмосфера ночного леса, с кошками у "кладбища домашних животных" или "бегающими по тропинке булыжниками" - ежиками, добавляет поводов для паники, тут-то заученные наизусть тропы очень выручают - ты хотя бы понимаешь, где находишься и, что бабайка тебя вот сейчас в кусты не утащит, - рассказал он. - Но самыми крутыми участниками ночной велогонки, на мой взгляд, являются любители и те, кто в Корытово ночью впервые».

В этот раз все 23 решившихся ехать участника стартовали под дождем, благо он не был ледяным и закончился как раз, когда судьи подводили итоги, а самые активные снимали разметку с дистанции, чтобы после мероприятия не оставлять в лесу за собой мусор в виде красно-белой ленты. «На дистанции сейчас есть и "прямики", где можно "запедалить", и довольно техничные на скорости овраги и извилистые тропинки, что в свете фонаря головой по первости воспринимается вообще, как ураган на космолете», - отметил Алексей Захаренков.

Безусловным лидером гонки остался Константин Степанов, который заметил увеличение дистанции, как полутораминутное в среднем по отношению к вариантам прошлых лет. У девушек среди семерых участниц случилась своя «гонка внутри гонки», где позициями относительно Мальского веломарафона поменялись Светлана Салищева из команды «Технодром» и Ольга Захарова. С некоторыми участниками злую шутку сыграли некачественные аккумуляторы, которые оставили их в мрачном осеннем лесу на пол-пути до финиша - на этот случай выручают дублирующие фонарики на руле, но обычно там оказывается «городской вариант» с относительно слабым световым потоком.

Неотъемлемым атрибутом Ночной гонки, по словам Алексея Захаренкова, является особая атмосфера от общения с новыми и старыми друзьями под ароматный чай с печеньем от организаторов. «Благодарю всех кто решился принять участие без подготовки и впервые, а также Псковский облсовпроф за предоставленный доступ к раздевалке лыжной базы», - заключил активист сообщества «ВелоПсков».