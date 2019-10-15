Спорт

Команды общеобразовательных учреждений Псковского района посоревновались в пулевой стрельбе

Соревнования по пулевой стрельбе среди команд общеобразовательных учреждений Псковского района прошли 18 октября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района, в соревнованиях, проводившихся в тире ДОСААФ России Псковской области, приняли участие 11 общеобразовательных учреждений Псковского района.

Все участники соревновались в упражнении, которое предполагало 20 выстрелов из пневматической винтовки с расстояния 10 м.

При подведении итогов места по школам распределились следующим образом:

I место – Моглинская средняя общеобразовательная школа (604 очка);

II место – Остенская средняя общеобразовательная школа (539 очков);

III место – Писковская средняя общеобразовательная школа (535 очков).

Результаты личного зачёта:

Девушки:

I место – София Васильева (Моглинская СОШ) (165 очков);

II место – Патриция Демина (Остенская СОШ) (161 очко);

III место – Ольга Степанова (Москвинская СОШ) (157 очков).

Юноши:

I место – Константин Иванов (Моглинская СОШ) (166 очков);

II место – Иван Скаженюк (Карамышевская СОШ) (145 очков);

III место – Олег Васильев (Верхолинская ООШ) (145 очков).