Команды общеобразовательных учреждений Псковского района посоревновались в пулевой стрельбе

Соревнования по пулевой стрельбе среди команд общеобразовательных учреждений Псковского района прошли 18 октября.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района, в соревнованиях, проводившихся в тире ДОСААФ России Псковской области, приняли участие 11 общеобразовательных учреждений Псковского района.
Все участники соревновались в упражнении, которое предполагало 20 выстрелов из пневматической винтовки с расстояния 10 м.
При подведении итогов места по школам распределились следующим образом:
I место – Моглинская средняя общеобразовательная школа (604 очка);
II место – Остенская средняя общеобразовательная школа (539 очков);
III место – Писковская средняя общеобразовательная школа (535 очков).
Результаты личного зачёта:
Девушки:
I место – София Васильева (Моглинская СОШ) (165 очков);
II место – Патриция Демина (Остенская СОШ) (161 очко);
III место – Ольга Степанова (Москвинская СОШ) (157 очков).
Юноши:
I место – Константин Иванов (Моглинская СОШ) (166 очков);
II место – Иван Скаженюк (Карамышевская СОШ) (145 очков);
III место – Олег Васильев (Верхолинская ООШ) (145 очков).