Спорт

Соревнования по мотокроссу на кубок губернатора Псковской области. ФОТО

Сегодня в Пскове состоялся второй этап чемпионата и первенства по мотокроссу на кубок губернатора Псковской области.

Отметим, что в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Прибалтики, Беларуси, Московской, Ленинградской, Новгородской и Смоленской областей. Они выступили в восьми категориях соревнований: мотоциклы с объемом двигателя 50, 65, 85 и 125 куб. см, «Ветераны» (спортсмены от 45 до 52 лет), любители «А» и «B» (начинающие спортсмены без разряда) и «Open» (профессиональные спортсмены).