Спорт

Мотоциклисты из Пскова заняли призовые места на втором этапе первенства по мотокроссу

Мотоциклисты из Пскова заняли призовые места на втором этапе первенства по мотокроссу на кубок губернатора Псковской области, посвященного 75-летию образования Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Напомним, соревнования проходили вчера, 20 октября, в Ваулиных Горах, в них приняли участие более ста мотоциклистов из Пскова, Великих Лук, Нов города, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Эстонии и Беларуси. Псков представляли 49 спортсменов. Поддержать мотогонщиков в Ваулины горы приехали представители местного отделения клуба «Ночные волки», а также псковские юнармейцы.

По итогам состязаний, в шести из восьми представленных категорий псковские мотоциклисты заняли призовые места. Так, на мотоциклах с объемом двигателя 50 куб. см 2 место занял восьмилетний Алексей Алексеев из клуба «Позитивная механика». На мотоциклах с объемом двигателя 65 куб. см девятилетний Семен Белобоков завоевал 3 место, представляя команду «ДОСААФ» Псков. В классе 85 куб. см Степан Михайлов разместился на 4 месте, а в классе 125 куб. см сразу два псковских спортсмена - Михаил Соколов и Павел Медведев - расположились на 3 и 4 местах. В категории «Ветераны» 2 место занял представитель «ДОСААФ», завсегдатай и победитель многих соревнований Игорь Иванов. Победителем в категории «Open» (профессионалы) стал кандидат в мастера спорта, воспитанник «ДОСААФ» Илья Иванов.

Председатель Федерации мотоциклетного спорта Псковской области Алексей Караваев от имени всей федерации выразил благодарность администрации Псковской области, комитету по спорту Псковской области, региональному отделению «ДОСААФ» и 76-й десантно-штурмовой дивизии за содействие в организации соревнований. Отдельное спасибо он адресовал главе администрации города Пскова Александру Братчикову, псковской администрации и местному отделению мотоклуба «Ночные волки».

Добавим, длина трассы «Ваулины горы» составляет 1750 метров, ширина в самом узком месте - 8 метров, покрытие - песок.