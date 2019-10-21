Спорт

Псковский росгвардеец стал победителем чемпионата Псковской области по бегу на шоссе Порхов-Красуха

19 октября состоялся открытый 41-й чемпионат Псковской области по бегу на шоссе Порхов-Красуха, посвященный памяти жертв фашизма. Были проведены старты по возрастным группам и на различные дистанции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии, в соревнованиях приняли участие жители из 15 муниципалитетов региона, в числе которых были представители регионального управления Росгвардии.

На дистанции 10 000 метров, росгвардеец капитан юстиции Руслан Ильин занял первое место в своей возрастной группе.

Призеры соревнований награждены дипломами, кубками и медалями.