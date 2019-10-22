Спорт

«Кубок Пскова» отправился в Великий Новгород

В Пскове на стадионе «747» завершилась вторая часть традиционного футбольного турнира «Кубок Пскова» среди юношей 2010-2011 годов рождения. В соревнованиях, которые длились три дня, с 18 по 20 октября, приняли участие восемь десять команд футбольных школ из Пскова, Гатчины и Великого Новгорода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной Федерации футбола.

По регламенту соревнований команды были разбиты на две группы, где каждый коллектив сыграл с каждым в один круг. В полуфинальных матчах сошлись «Электрон» - «Стрела» (2:0) и «Псков-747» - «Псков-747-11-1» (4:0). В финальном матче за звание обладателя кубка сражались «Электрон» и «Псков-747» (тренер Денис Широков), где сильнее оказались ребята из Великого Новгорода со счетом 4:1, которые и стали победителями турнира. В поединке за третье место в напряженной борьбе «Стрела» (Сергей Коркунов) одолела «Псков-747-11-1» (Андрей Чванов) со счетом 3:2 и завоевала бронзовые награды.

По итогам турнира были определены лучшие игроки в различных номинациях:

«лучший игрок» – Савелий Лагутин (Электрон);

«лучший нападающий» – Валерий Григорьев (Псков-747-11-1);

«лучший полузащитник» – Амирхан Абукаров (Псков-747);

«лучший защитник» – Александр Трофимов (Стрела);

«лучший вратарь» – Матвей Альников (Электрон).

В ближайшие выходные, 25 - 27 октября, за главный приз «Кубка Пскова» будут сражаться команды возрастной категории 2008 года рождения.