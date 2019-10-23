Спорт

Псковичи освоили хохотанье на занятиях по смехойоге в «Супер фитнес»

Любители йоги посмеялись от души на открытом занятии по смехойоге в клубе «Супер фитнес». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, это была на редкость непринужденная и веселая тренировка.

Началось занятие с разминки, потом перешли к дыхательным практикам и упражнениям смеха, а закончили медитацией и шавасаной.

«Смехойога – это превосходная зарядка для сердца, доказано, что 10 минут хорошего смеха равно по воздействию 30 минутам занятий на велотренажере», - подчеркнули в клубе.

Подробнее читайте также на сайте Псковской Ленты Новостей, на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»