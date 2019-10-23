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Спорт

Соревнования по экстремальному велоспорту состоятся 27 октября в «Мальской долине»

24.10.2019 12:42|ПсковКомментариев: 0

Соревнования по велоспорту маунтинбайк минидаунхилл «TrailRace XVIII» состоятся 27 октября в парке активного отдыха «Мальская долина» (деревня Рогово, Печорский район Псковской области). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в оргкомитете соревнований.

Организаторы: Федерация экстремальных видов спорта Псковской области, при поддержке группы vk.com/velopskov.

К участию допускаются спортсмены от 14 полных лет, подавшие заявку форме не позднее 30 минут до начала соревнований. Дети в возрасте до 18 лет допускаются только с письменного разрешения в присутствии родителей или опекунов.

Категории:

- «сударыни» (девушки от 18 полных лет)

- «юниоры» (2002 г.р. и младше)

- «мужчины» (2001- 1990 г.р.)

- «мастера» (1989 - 1980 г.р.)

- «ветераны» (1979 г.р.и старше)

Разделение по типам и категориям велосипедов не предусмотрено.

Соревнования проводятся в один день по двум трассам: «Ветерок» и «Дикая».

Основные элементы – резкие повороты, дропы, бревенчатые конструкции, преимущественно глинистый грунт, самые сложные фигуры снабжены объездами.

Во время проведения соревнований для зарегистрировавшихся спортсменов работает бугельный подъёмник. Перед началом соревнований трассы будут открыты для тренировочных заездов. Замер времени производится с применением электронной отсечки.

Порядок стартов определяется в свободном порядке. Победители гонки определяются по сумме времен заездов.

Программа соревнований на воскресенье, 27 октября:

10:30 - 11:00 - регистрация участников гонки (допуск на бугельный подъёмник только для зарегистрировавшихся спортсменов при наличии стартового номера)

10:30 -11:50 - тренировочные заезды с подъемником

12:00 - заезды с отсечкой времени (свободное катание и тренировки запрещены)

16:00 - работа судей

16:30 - процедура награждения победителей гонки «TrailRace».

В субботу, 26 октября для участников будет организован пеший осмотр трасс. Начало в 10 часов

Контактный телефон организатора: +7 (906) 220-78-81

Подробности и положение: https://vk.com/trailracemd

Источник: Псковская Лента Новостей
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