Спорт

Кубок города по фехтованию прошел в Пскове

С 18 по 20 октября в Пскове прошел Кубок города по фехтованию. Соревнования проводились в трех возрастных группах. Среди девушек и юношей 2003 - 2005 годов рождения первое место заняли Дарья Богданова и Иван Волков, второе место - Анна Гусарова и Артем Иванов, третье место - Анастасия Карпова, Любовь Антипова, Алексей Таранников и Егор Пайст, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

В возрастных группах девушек и юношей 2006 - 2008 годов рождения первое место досталось Ариадне Гореленко и Александру Тудакову, второе место - Каролине Михайловой и Георгию Махнову, третье место - Лие Рогожкиной, Александре Пусевой, Максиму Синькевичу и Тимофею Пермякову.

Среди девочек и мальчиков 2009 -2011 годов рождения победителями стали Мария Полевикова и Марк Муляр, на втором месте - София Кузьмина и Захар Петров, на третьем - Ева Белоцерковская, Екатерина Бабина, Иван Руденко и Николай Румянцев.

Всего в соревнованиях участвовало 93 человека.