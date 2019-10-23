«Ленинградец» забил 2 мяча в ворота псковичей

Футбольный клуб «Псков-747» проиграл представляющему Ленинградскую область «Ленинградцу», со счетом - 0:2. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, матч состоялся 26 октября.
Источник: ютуб-канал «ПсковскийСпорт TV»
В ворота псковских игроков по голу забили нападающий Ризван Умаров, на 34-й минуте встречи, и нападающий Никита Хлусов, на 59-й минуте.
Напомним, матч проходил в рамках 15-го тура первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ (группа «Запад»). Главный арбитр встречи - Тарас Шевченко, из Калининграда.