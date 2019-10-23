Спорт

Великолучане потерпели поражение в матче первенства России по футболу

Футбольный клуб «Луки-Энергия» провел очередной домашний матч первенства России в зоне «Запад» ПФЛ. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соперником великолучан стал клуб «Долгопрудный» из Подмосковья. Встреча прошла в субботу на стадионе «Экспресс».

Счет в игре на 43-й минуте открыл нападающий гостей Никита Баженов, ранее выступавший за московский «Спартак». На 62-й минуте преимущество удвоил Алексей Рогов. Со счетом 0:2 матч и завершился.

После этого поражения ФК «Луки-Энергия» занимает 12-е место в турнирной таблице зоны «Запад» Профессиональной футбольной лиги (13 очков).

«Псков-747», уступивший накануне «Ленинградцу», занимает 9-е место (18 очков).