Спорт

Экс-чемпион мира по боксу Лебедев готовится к возвращению в спорт

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Денис Лебедев, в июле объявивший о завершении карьеры, намерен вернуться на ринг, рассказали ТАСС в команде спортсмена. Его первый бой может состояться в конце декабря в Красноярске. Кто может стать соперником боксера, пока неизвестно.

Как отмечает «Коммерсант», Денис Лебедев был чемпионом по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

На счету 40-летнего россиянина 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. Последний бой он провел в ноябре 2018 года с американцем Майком Уилсоном. Лебедев выиграл поединок по решению судей.