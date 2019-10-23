Спорт

Футболисты ФК «Псков-747» 2002 года рождения узнали своих соперников на финале первенства России

Состоялась жеребьевка финального турнира первенства России среди команд 2002 годов рождения, в котором примут участие и псковские футболисты. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной федерации футбола, 21 ноября в Сочи стартует финальный турнир первенства России среди команд спортивных школ (игроки 2002 года рождения). Завершится турнир 30 ноября.

Согласно жеребьевке «Псков-747» сыграет в группе «А», а соперниками будут ярославский «Шинник», ФК «Тюмень» и владивостокский «Луч».

Напомним, команда «Псков-747» 2002 года рождения под руководством Юрия Баскакова этой осенью стала победителем первенства МРО «Северо-Запад» и тем самым завоевала право участвовать в финальном турнире первенства России.