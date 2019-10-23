Спорт

День детских шахмат прошел в Псковской области

Подведены предварительные итоги традиционного областного Дня детских шахмат, который прошел в Псковской области 25 октября. В этом году по решению областных комитета по образованию и Федерации шахмат День детских шахмат был посвящен 220-летнему юбилею сильнейшего шахматиста XIX века, первому русскому шахматному мастеру и автору первого учебника по шахматам А.Д.Петрову, родившемуся в селе Бисерево, Опочецкого уезда Псковской губернии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации шахмат, по сложившейся традиции интересные шахматные мероприятия прошли в школах районов и городе Великие Луки, а также только в ряде школ города Пскова. В праздничных мероприятиях, на которых школьники знакомились с биографией и интересными событиями из жизни известного шахматного мастера А.Д.Петрова, с его шахматным творчеством, приняли участие представители органов государственной и муниципальной власти, ведущие шахматисты региона, в том числе и юные мастера, а также активные любители шахмат.

Ко Дню детских шахмат были подведены итоги всероссийского конкурса на лучшую организацию преподавания шахмат в школах Псковской области. В этом году первое место впервые завоевала Бежаницкая общеобразовательная школа. Второе место – псковская школа №9 им.А.С.Пушкина, третье – псковская школа №23. От областного комитета по образованию и Федерации шахмат школы с заслуженной победой поздравили Николай Агафонов и Дмитрий Шахов.

Торжественные линейки и праздничные мероприятия, а также сеансы одновременной игры с известными людьми прошли в школах города Великих Лук. Кандидат в мастера спорта России Валерий Жихарев принял участие в празднике и дал сеанс одновременной игры в великолукской школе № 12.

Глава Опочецкого района Юрий Ильин и депутат районного Собрания Юрий Богашев пришли на праздник к детям в гимназию им. А.Д.Петрова и школу №4, а их коллеги посетили Краснооктябрьскую, Теребенскую, Глубоковскую и Макушинскую сельские школы.В Красногородской школе сеанс одновременной игры провел член областной Федерации, детский тренер и организатор районной шахматной жизни Александр Данилюк

В Пскове школьные мероприятия посетили руководители и члены Федерации шахмат Сергей Арефьев, Светлана Ханнанова, Святослав Самсонов, известные детские тренеры Александр Побережский, Анна Лабусова и Александр Шпак, а также сильнейшие шахматисты области, чемпионы и призеры различных областных и межрегиональных соревнований: Руденко Наум, Андрей Абаровский.

Президент областной Федерации шахмат, Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов по многолетней традиции выступил перед учащимися псковского лицея № 20 и дал сеанс на 20 досках для лучших юных шахматистов школы, который продлился почти три часа.