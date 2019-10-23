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Спорт

Строительство спорткомплекса полным ходом идет в Плюссе

29.10.2019 15:42|ПсковКомментариев: 0

В поселке Плюсса полным ходом идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТа). На объекте, который возводится по партийному проекту «Единой России» «Детский спорт», 29 октября побывал председатель Псковского областного Собрания, член фракции «Единой России» Александр Котов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, срок исполнения контракта по возведению ФОКОТа – 1 декабря 2019 года. В настоящее время подрядчик выполняет земляные работы. Уже проложены траншеи для размещения электрического кабеля, создается основание под дорогу и поле спорткомплекса. «Надеемся на благоприятный прогноз, и будем стараться выполнить все в установленный срок, для этого есть и ресурсы, и возможности», - сообщил представитель подрядчика.

Александр Котов пообщался со строителями и оценил ситуацию. «В короткий промежуток времени, когда будет подготовлено основание, необходимо будет завезти асфальтобетон и уложить покрытие. Трудность в том, что резиновое покрытие, предусмотренное проектом, укладывать можно только при температуре не ниже +14 градусов. Вероятно, это придется делать уже в следующем году, как только позволят погодные условия», - сказал он.

В завершение своего визита на стройплощадку Александр Котов отметил, что вместе с коллегой-депутатом Оксаной Лазаревой продолжит контролировать ход и качество работ. «На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса выделены средства из федерального и областного бюджетов, которые необходимо потратить эффективно», - подчеркнул спикер.

Напомним, что финансирование строительства ФОКОТа в Плюссе осуществляется из трех источников, и большую его часть составляет субсидия из федерального бюджета (25 миллионов рублей). Региональное софинансирование составляет более 12 миллионов рублей. Также предусматриваются небольшие затраты муниципального бюджета.

Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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