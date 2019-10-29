Спорт

Дмитрий Аленичев может возглавить клуб Футбольной национальной лиги - СМИ

Известный российский футболист, уроженец Великих Лук Дмитрий Аленичев может стать главным тренером волгоградского «Ротора». Об этом сообщают российские СМИ. В частности, по информации телеканала «Матч!», кандидатуру Аленичева рассматривают в правительстве Волгоградской области.

Отметим, что «Ротор» выступает в Футбольной национальной лиге, но перед командой стоит задача выхода в Премьер-лигу. В настоящее время клуб занимает третье место в турнирной таблице.

«До завершения осеннего этапа назначение 47-летнего специалиста вряд ли состоится: в 2019 году в ФНЛ играть осталось 5 туров. Решение, вероятно, будет принято в перерыве первенства», - говорится в сообщении.

При этом председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов опроверг информацию о смене тренера в футбольном клубе «Ротор», сообщает РИА Новости.

Напомним, уроженец города Великие Луки Дмитрий Аленичев начинал свою профессиональную карьеру в 1990 году в псковском ФК «Машиностроитель», в 1991 году перешел в московский «Локомотив». Через три года стал игроком «Спартака» и выступал за «красно-белых» до 1998 года, пока не перешел в «Рому» (Италия). Далее в карьере игрока были такие клубы как «Перуджа», «Порту» и снова «Спартак», в котором Аленичев заканчивал карьеру игрока.

За сборную России полузащитник провел 55 матчей и забил шесть голов. В составе «Порту» под руководством Жозе Моуриньо становился обладателем Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. В финалах этих турниров забивал голы. Тренерскую карьеру начал в 2010 году и работал со сборной России (до 18 лет). Затем тренировал тульский «Арсенал», московский «Спартак», красноярский «Енисей».