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Спорт

В Порхове прошел очередной зональный этап спартакиады «Твой выбор»

01.11.2019 23:16|ПсковКомментариев: 0

В пятницу, 1 ноября, в Порхове прошел очередной зональный этап спартакиады «Твой выбор». В нем приняли участие команды из Порхова, Гдовского, Дновского, Дедовичского, Плюсского и Струго-Красненского районов. Около двухсот детей и подростков соревновались в стритболе, мини-футболе и настольном теннисе.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава Порховского района Виктор Степанов. Он подчеркнул: «Мы надеемся, что сегодняшняя встреча – это только начало большого спортивного праздника, который пройдет на территории области. И пусть соревнования будут честными, а достижения - впечатляющими!»

Начальник ОМВД России по Порховскому району подполковник полиции Михаил Иванов пожелал ребятам показать все, на что каждый из них способен. И тогда на финальном этапе в декабре 2019 года они смогут достойно представлять свои районы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, по итогам турнира победители были награждены почетными грамотами, медалями и кубками.

В мини-футболе команда Дедовичского района завоевала первое место, второе место досталось их соперникам из Плюсского района, а спортсмены из Гдовского района заняли третье место.

В стритболе команда Дновского района стала лучшей, на втором месте - представители Порховского района,  спортсмены из Гдовского района стали третьими.

В настольном теннисе первые три места заняли Виктор Рыбка (Плюсский район), Антон Громов (Порхов) и Артем Алексеенко (Дедовичи).

В рамках культурной программы перед участниками выступил хореографический ансамбль «Калейдоскоп».

Источник: Псковская Лента Новостей
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