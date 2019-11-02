Спорт

В Пскове намерены вдвое увеличить число центров тестирования ГТО

Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте «Демография» намерены к 2021 году удвоить число центров тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). К этому времени в районных центрах будет открыто порядка 18 таких объектов, с их помощью власти намерены привлечь к систематическим занятиям спортом как можно больше граждан всех возрастов, сообщил ТАСС председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин.

«Сейчас в регионе созданы 10 центров тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В следующем году планируем открыть еще 5 таких площадок, а в 2021 еще минимум 3 объекта. К 2021 году число площадок ГТО фактически удвоится. Мы разработали типовой проект такого центра тестирования и все муниципалитеты будем оснащать такими объектами. Кроме того, все центры тестирования будем оснащать оборудованием», - рассказал он.

Иван Штылин отметил, что центры тестирования оборудуются современными тренажерами и спортивными комплексами, предназначенными для граждан всех возрастов. «В этих центрах устанавливаем гимнастическое оборудование, тренажеры, теннисный стол, гимнастические скамейки, перекладины. Также в центре есть и воркаут-площадка, специальное резиновое покрытие, травмобезопасное. Эти объекты станут центрами притяжения в районах, позволят гражданам активнее заниматься спортом, укреплять здоровье, поддерживать себя в форме, что крайне важно на пути к долголетию», - резюмировал собеседник агентства.

По его словам, на создание центров тестирования ГТО с 2019 по 2021 годы Псковская область направит почти 57 млн рублей, основная часть которых получена из федерального бюджета в рамках проекта «Спорт-норма жизни». Из регионального бюджета на эти цели планируется выделить 570 тыс. рублей.

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт - норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.