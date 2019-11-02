Спорт

В Пскове состоялся мастер-класс по воркауту для учителей физкультуры

В сообществе Street Workout Pskov провели ознакомительную беседу и мастер-класс по воркауту с учителями по физической культуре Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер спортивного движения Виталий Дидыч.

По его словам, мастер-класс по теме: «Как избежать травм: сигналы организма» в МБОУ «СОШ №9 им.А.С.Пушкина» проводился в целях поддержки инновационного движения, распространения педагогического опыта, развития и расширения профессиональных контактов, внедрения новых педагогических технологий.

Виталий Дидыч рассказал присутствующим, что воркаут - это адекватная пропаганда здорового образа жизни и спортивной культуры, реальная альтернатива пагубным увлечениям и вредным привычкам, возможность сплотить поколения вокруг общего, полезного и здорового хобби.

Представитель спортивного движения Street Workout по Псковской области Андрей Цепков продемонстрировал присутствующим основные элементы и подчеркнул, что уличные тренировки хороши тем, что они доступны, воспитывают в человеке дисциплинированность, желание добиваться поставленных целей, а дружеская поддержка и совет в кругу друзей вполне заменяют тренера.

Далее, в ходе мастер-класса учитель физической культуры МБОУ СОШ №9 им. А.С.Пушкина Жанна Егорова при содействии псковского воркаут-движения представила коллегам программу дополнительного образования по воркаут-спорту «9 ориентир» для различных возрастов с учетом особенностей физического развития подростков. Данная программа направлена на привитие интереса к физической культуре, укрепление здоровья занимающихся через занятия физкультурой с элементами Street Workout. По итогам мастер-класса всем участникам были вручены именные сертификаты.

Учителя физической культуры обменялись контактами с представителями Street Workout по Псковской области с целью дальнейшего сотрудничества.