Спорт

Российский боксер Ковалев проиграл мексиканцу Альваресу и лишился чемпионского пояса

Российский боксер Сергей Ковалев проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и не сумел защитить пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Альварес нокаутировал 36-летнего россиянина за 45 секунд до конца 11-го раунда благодаря комбинации ударов.

Как отмечает «Лента.ру», Ковалев потерпел четвертое поражение в профессиональной карьере. В активе россиянина 34 победы, 29 из которых нокаутом. 29-летний Альварес одержал 53-ю победу. Мексиканец уступал на профессиональном ринге лишь однажды.