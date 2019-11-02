Спорт

Псковские спортсмены заняли первые места на 4-м международном юношеском турнире Power cup

В спорткомплексе Псковской средней школы №16 г (им. Героя России Алексея Воробьева), состоялся 4-й международный юношеский турнир по тяжелой атлетике Power cup. Как Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы, в соревнованиях, прошедших 1 - 2 ноября, приняли участие 70 атлетов из Эстонии, Белоруссии, Новгородской и Псковской областей.

«Псковскую команду представляли юные спортсмены ДЮСШ « Надежда» Атлеты соревновались в трех возрастных группах 2007 - 2008, 2004 - 2006 и 2002 - 2003 годов рождения», - отметили организаторы.

Командное первенство распределилось следующим образом: среди участников 2007 - 2008 годов рождения 1 место занял Псков - ДЮСШ «Надежда», 2 место - ДЮСШ поселка Окуловка Новгородской области, а третье - спортивный клуб Vargamae из Эстонии

Что касается участников 2004 - 2006 годов рождения, то 1 место вновь занял Псков - ДЮСШ «Надежда», 2 место - бежаницкий Центр развития детей и юношества Бежаницы, 3 место - команда Училища олимпийского резерва из Новополоцка республики Беларусь

В возрастной группе 2003 - 2002 годов рождения 1 место - за СДЮШОР Великого Новгорода, 2 место заняла псковская ДЮСШ «Надежда», а 3 место - бежаницкий Центр развития детей и юношества.

Также организаторы подметили, что в ходе турнира эстонский атлет Roomet Vali установил рекорд Эстонии в толчке штанги, среди возрастной категории U-15.