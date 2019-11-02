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Спорт

Первенство Пскова по дзюдо выиграли спортсмены из центра «Бригантина»

05.11.2019 20:49|ПсковКомментариев: 0

Первенство Пскова по борьбе дзюдо прошло в спортзале Центра профессиональной подготовки при Управлении МВД России по Псковской области в субботу, 2 ноября. В турнире приняли участие 106 юношей и 10 девушек из 7 спортивных клубов города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Воспитанники спортцентра «Бригантина» победили в неофициальном командном зачете. На их счету 40 медалей, 15 из них - золотые. Вторыми в соревнованиях стали борцы из спортклуба «Кодокан», которые взяли 17 наград, из них 8 золотых. Третье место у дзюдоистов, занимающихся в спортивно-развлекательном центре «Простория» - 9 медалей, из которых 3 золотых.

Полный список чемпионов следующий:

- среди юношей 2004-2005 г.р.
Правдивцев Илья, 81 кг, «Бригантина»
Мусаев Рустам, 42 кг, «Бригантина»
Соколов Виталий, 81 кг, «Олимп»
Гусейнов Рамир, 73 кг, «Бригантина»
Аверин Дамир, 50 кг, «Мастер»
Горбунов Александр, 46 кг, «Унибос»
Роганов Егор, 60 кг, «Кодокан»
Смирнов Владислав, 66 кг, «Бригантина»
Колыванов Михаил, 55 кг, «Мастер»

- среди юношей 2006-2007 г.р.
Чечик Илья, весовая категория34 кг, «Бригантина»
Крылов Даниил, 38 кг, «Бригантина»
Федоров Никита, 42 кг, «Бригантина»
Холодков Максим, 50 кг, «Унибос»
Манешин Михаил, 55 кг, «Кодокан»
Зиминс Владислав, 73 кг, «Бригантина»
Тимофеев Тимур, 46 кг, «Кодокан»
Жуков Владислав, 66 кг, «Кодокан»
Макуш Даниил, 60 кг, «Бригантина»

- среди юношей 2008-2009 г.р.
Мусаев Ислам, 26 кг, «Бригантина»
Клыков Кирилл, 29 кг, «Простория»
Харитонов Никита, 55 кг, «Бригантина»
Мирзеханов Саид, 32 кг, «Динамо»
Романов Максим, 50 кг, «Бригантина»
Журавлев Артем, 46 кг, «Кодокан»
Манешин Андрей, 38 кг, «Кодокан»
Мельник Егор, 42 кг, «Кодокан»

Теги: #дзюдо
Источник: Псковская Лента Новостей
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